Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте

На территории острова Котлин в Санкт-Петербурге открылась еще одна очередь музейно-исторического парка «Остров Фортов». С этой части парка посетители смогут полюбоваться на Финский залив.

На территории парка «Остров Фортов» создается новая современная туристическая зона. Главными объектами станут форты «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Внутри новой очереди рекреационной зоны организованы фуд-холл, современная спортивная площадка и зона для игр.

Об этом рассказали в Смольном. Сегодня «Остров Фортов» посетил президент России Владимир Путин. Он поддерживает данный проект.

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