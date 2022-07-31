Дирижер оркестра поделился тем, какие музыкальные символы есть в Петербурге

Дирижер оркестра поделился тем, какие музыкальные символы есть в Петербурге
У ВМФ есть свои музыкальные символы. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло одно из главных событий месяца — Главный парад ВМФ. Дирижер военного оркестра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Михаил Николаев поделился, какие музыкальные символы есть у Санкт-Петербурга.

Основной задачей оркестра является воодушевление военных на качественное выполнение поставленных задач. Для простых слушателей музыкальные произведения, исполняемые военным оркестром, тоже представляю интерес.

У Петербурга существуют свои музыкальные символы. Это произведения «Море зовет», «Рында» и «Марш Нахимовец», рассказал телеканал Санкт-Петербург.

Ранее Gazeta.SPb поделилась подробностями прошедшего Главного парада ВМФ. В параде приняло участие около 40 судов.

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