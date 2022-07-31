В Санкт-Петербурге прошел Главный парад ВМФ

В Москве прошел Главный парад военно-морского флота. Участие в нем приняли более 40 судов — кораблей, катеров и подводных лодок. По акватории Невы прошли 26 боевых кораблей. В Кронштадте проплыли 14 надводных кораблей и две подводных лодки.

Также прошла авиационная часть парада. Она завершилась тем, что авиационная группа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России раскрасила небо российским триколором. В ней приняли участие 41 воздушное судно. В параде приняли участие около четырех тысяч военнослужащих.

Владимир Путин открыл парад и поздравил всех россиян с Днем ВМФ. До начала парада он принял Морскую доктрину и Корабельный устав. Текст указов представила пресс-служба Кремля. На церемонии присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Президент РФ объяснил россиянам, какие изменения были внесены в устав. Владимир Путин пояснил, что этими документами страна точно обозначила свои границы и будет защищать их всеми доступными средствами.

Телеканал «Санкт-Петербург» осветил прошедшее событие. В объективы камеры попали попали «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подлодка «Санкт-Петербург», корвет «Меркурий», малый ракетный корабль «Великий Устюг», малый ракетный корабль «Одинцово», малый ракетный корабль «Зелёный Дол», несколько катеров Пограничной службы ФСБ, катера МЧС, ракетный катер «Чувашия», тральщики «Чувашия», «Александр Обухов», а также ряд других боевых кораблей. Посмотреть запись и лучшие кадры парада можно на сайте телеканала и в социальных сетях.

В этом году на параде можно было увидеть особенный патрульный катер, экипаж которого полностью состоит из женщин.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о посещении президентом РФ Владимиром Путиным «Острова Фортов» в Кронштадте. Образование города-музея началось по постановлению президента РФ.