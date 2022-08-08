Петербургские кошки задыхаются в замурованных подвалах из-за управляющих компаний

В Северной столице живет очень много бездомных кошек, которые чаще всего прячутся в подпольях многоэтажек. Особенно такой образ жизни актуален для животных зимой, когда им необходимо спрятаться от холода. Тем не менее управляющие компания беспощадно продолжают закрывать подвальные отверстия для прохождения воздуха, — те самые кошачьи проходы. Зачастую несчастные животные остаются внутри без возможности вылезти обратно.

Как пишет «Neva.Today», несмотря на постановление правительства, согласно которому один из продухов в подвальных помещениях домов должен оставаться открытым, параллельно существует и постановление Госстроя. Согласно ему все продухи в домах должны забиваться сеткой для защиты от проникновения в подвалы посторонней живности. При этом жалобы от жильцов поступают регулярно. Больше всего обратившихся по этому вопросу в вышестоящие в Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Невском и Московском районах. Об этом рассказала руководитель общественного движения защиты животных «Кошки Санкт-Петербурга и Ленобласти» Юлия Пронина.

Эксперт отметила, что при замуровывании подвалов «специалисты» не проверяют, остались ли животные в подвале. Зоозащитники уже не раз отмечали некомпетентность управляющих компаний и работников коммунальных служб в этом вопросе.

«Так они и погибают, замурованные живьем, если кто-то из неравнодушных граждан не узнает об их нахождении в подвале», — заметила Пронина.

Эксперт отметила, что благодаря постановлению правительства хоть и появились некоторые правовые рычаги воздействия, но их все равно недостаточно для решения проблемы. При этом такая ситуация складывается не только в Петербурге.

На пребывание кошек в подвале петербуржцы смотрят двояко: одна часть уверена, что животные полезны, так как уничтожают мышей, крыс и прочих грызунов, распространяющих инфекции, а другая часть – что сами кошки могут стать разносчиками инфекции.

Пронина заметила, что обработка подвалов (дератизация) — это отдельный вид бизнеса. Например, есть многоквартирные петербургские дома, где в рамках собраний собственников помещений кошки, обитающие в подвалах, признаны собственниками в качестве их имущества и естественных дератизаторов. Но соглашаются на услуги дератизации не во всех домах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые горожане, мечтают о большой собаке, но забывают об элементарном: держать животное в квартире будет не совсем разумно и удобно.