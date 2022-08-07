Кинолог назвал породы собак, которые не стоит заводить в квартире

Есть горожане, мечтающие о большой собаке, но забывающие о том, что держать ее в квартире будет не совсем разумно и удобно. Это будет трудно не только из-за размеров, но и из-за образа жизни, который должен быть привит животному для его здорового существования. Именно поэтому специалисты выделяют породы четвероногих, которые крайне не желательно приспосабливать под квартирные условия.

Породы, которые лучше не заводить

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что в квартире себя не комфортно будут чувствовать такие породы, как лайка, аляскинский маламут, кавказская и среднеазиатская овчарка, мастиф и акита-ину. Об этом пишут РИА Новости.

Сложности с содержанием могут возникнуть, так как названные породы активны, им может стать тесно, или у самих хозяев могут возникнуть трудности с содержанием. Как отметил эксперт, при выборе породы для квартиры, прежде всего рекомендуется сразу отбросить варианты с ездовыми собаками или крупными и массивными животными.

«Даже если очень хочется завести такую собаку в квартире-студии, нужно хорошо обдумать это решение», — подчеркнул Голубев.

Вместе с этим, как признался сам специалист, его советы достаточно условны, так как некоторые хозяева даже в частных домах запирают собак в вольере, поэтому животным не удается выйти во двор на прогулки, а среди жильцов квартир наоборот, — есть те, кто регулярно гуляет с четвероногими.

Повадки и привычки особых собак

По словам Голубева, лайки, например, достаточно упрямы. Им необходима большая двигательная активность главная цель которой — поиск добычи. Хозяин такой собаки должен быть готов к длительным активным прогулкам. Аналогичная ситуация обстоит с аляскинским маламутом. Много, долго и активно, не менее трех раз в день нужно гулять с сибирским хаски.

Для среднеазиатских и кавказских овчарок будет тесновато и неудобно в замкнутом, небольшом квартирном пространстве, а вот тибетский мастиф большую часть дня будет спать, но, расслабляться рано, — бодрствовать пес будет в сумерках.

Порода «акита-ину» бывает независимой и своенравной. Таким песикам нужны ежедневные дрессировки с активными физическими нагрузками, они не любят замкнутое пространство. Если акита-ину живет в квартире, она будет постоянно линять из-за сухого воздуха.

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