Ветеринар назвала способы, как помочь домашним животным в жару

Выгуливать собаку в жаркую погоду следует только утром или вечером. Фото: unsplash

Выгуливать собаку в жаркую погоду следует только утром или вечером. Фото: unsplash

Многие домашние животные переносят жаркую погоду с большим трудом. Ветеринарный врач Динара Бархатова объяснила, как облегчить состояние питомцев знойным летом.

Чтобы защитить собаку или кошку от теплового удара, ветеринар посоветовала использовать дома вентиляторы и кондиционеры. Также рекомендуется создать для питомцев прохладные подстилки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Для этого подойдет полотенце или простынь, смоченные в прохладной воде. В некоторых случаях ткань можно остудить в морозилке. При жаре влажное полотенце или простынь нужно расстелить на полу.

«Если вы чувствуете, что очень жарко, вы можете спокойно накрыть этим влажным полотенцем питомца, обмакнуть кожу, шерсть, чтобы ему было достаточно комфортно», — отметила Бархатова.

Кроме того, в зоомагазинах продаются специальные остужающие коврики, которые тоже смогут облегчить состояние животного.

Выгуливать собаку в жаркую погоду следует только утром или вечером, когда температура спадает. На прогулку необходимо брать воду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалист поделился, как спасти телефон от жары.