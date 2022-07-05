Специалист поделился, как спасти телефон от жары

Научный сотрудник Института кибербезопасности и защиты информации Политеха Никита Гололобов рассказал, как в сложившихся аномально жарких условиях спасти свои гаджеты от перегревания.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» эксперт поделился, что телефону категорически нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше, держать его либо в тени, либо в сумке.

По словам специалиста, пользоваться современными смартфонами можно при температуре не выше 35 градусов.

Также Гололобов добавил, что больше всего в случае перегревания пострадает аккумулятор, который уходит в глубокий разряд. Под прямыми солнечными лучами на экране телефона могут появляться тусклые пятна, предупредил эксперт. Уйдут они или нет, зависит от самого экрана и длительности воздействия на него лучей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 июля температура воздуха второй раз подряд побила рекорд, который был установлен более 10 лет назад в Петербурге.