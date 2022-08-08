Вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса

Вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса
Вирусолог оценил вероятность новой волны коронавируса. Фото: unsplash

На фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией специалисты делают прогнозы относительно прихода новой волны COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявила, что новый пик заболеваемости коронавирусом не исключен. Эксперт напомнил о группе «омикрон», в том числе о «кентавре», который уже есть на территории Российской Федерации. Об этом пишет РБК.

По мнению специалиста, эти штаммы по заразности сравнимы с корью или ветрянкой.

Уже через месяц, осенью, рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с социальной активностью, заметил Аграновский. В этом время люди будут возвращаться на учебу, работу с отпусков. По мнению вирусолога, новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач оценил вероятность роста летальности от COVID-19 вслед за увеличением числа заболевших. По мнению специалиста, число летальных случаев в перспективе не увеличится.

вирусолог волна коронавируса коронавирус Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, как оформить разрешение на платную парковку
На Стрелке Васильевского острова 9 августа петербуржцы смогут бесплатно ...
Полиция разыскивает участников массовой потасовки со стрельбой в Мурино
Над Петербургом и Ленобластью разлилось северное сияние
В Ленинградской области за сутки коронавирусом заболели 286 местных жителей
По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург догоняет Москву
За сутки с коронавирусом скончались 45 россиян
На Чапаева полуторагодовалый малыш выпил уксус и попал в реанимацию