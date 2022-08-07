Врач оценил вероятность роста летальности от COVID-19 вслед за увеличением числа заболевших

В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, но врач не допускает того, что число летальных случаев в перспективе может увеличится.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, вероятность роста летальности из-за COVID-19 на фоне подъема заболеваемости очень мала. Об этом специалист рассказал в беседе с ТАСС.

По словам эксперта рост случаев заражения коронавирусом сейчас не приобретет связь с летальностью. Количество умирающих от инфекции пациентов не должно увеличиться, так как болезнь протекает в более легкой форме, чем на ранних этапах ее изучения.

Как отметил специалиста, те варианты омикрона, которые сейчас распространены, хоть и более заразны, но менее патогенны, то есть болезнь у людей протекает менее тяжело. В настоящее время, по словам Малышева, летальность достаточно низкая, и такая она должна сохраниться.

Эксперт считает, что заболеваемость COVID-19 в России будет расти до конца августа, а уже в сентябре начнет снижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты готовят петербуржцев к не самым приятным новостям: пик заболеваемости коронавирусом может наступить уже этой зимой.