В Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге

В Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash

Специалисты готовят петербуржцев к не самым приятным новостям: пик заболеваемости коронавирусом может наступить уже этой зимой.

О тенденции развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе рассказали в Роспотребнадзоре. В прошлый раз обострение заболеваемости было замечено тоже в зимний период.

На пресс-конференции начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева заявила, что январь и февраль будут самыми сложными периодами.

Как отметила эксперт, зимой одновременно происходит сезонный подъем заболеваний ОРВИ и гриппом, и это накладывается на коронавирус. В связи с этим жителям Петербурга лучше подумать о прививках как от ковида, так и от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве суточная заболеваемость коронавирусом почти достигла 6 тысяч за сутки. В Северной столице зафиксировали 1 814 новых случаев коронавируса. В Москве количество людей, подхвативших инфекцию, выросло до 5 973.