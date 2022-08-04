Заболеваемость коронавирусом в Москве почти достигла 6 тысяч заболевших за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Москве почти достигла 6 тысяч заболевших за сутки. Фото: unsplash

Заболеваемость коронавирусом в Москве почти достигла 6 тысяч заболевших за сутки. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и Москве продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1 814 новых случаев коронавируса. В Москве количество людей, подхвативших инфекцию, выросло до 5 973.

Госпитализированы в Петербурге за сутки 203 человека, выздоровели –1 205, умерли – 6. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 560 703 местных жителя, вылечились — 1 513 361 человек, а общее число жертв достигло 34 361. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, в на третьем месте оказалась Московская область с 1 742 новыми ковид-пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге идет подъем заболеваемости коронавирусом, а ситуация в целом напряженная. Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в основном болеют взрослые люди.