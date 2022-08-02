Роспотребнадзор сообщил о новой волне коронавируса в Петербурге

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что в городе идет подъем заболеваемости коронавирусом, а ситуация в целом напряженная.

Руководитель городского ведомства заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что число выявленных случаев ковида в Северной столице растет уже две недели. Ситуация с заболеваемостью сейчас напряженная, но под контролем, отметила Башкетова.

Она также рассказала, что в основном болеют взрослые люди. Госпитализаций и тяжелых случаев заболевания пока немного. Но при этом случаи бессимптомного заражения увеличились уже в четыре раза.

По словам Башкетовой, в основном петербуржцы болеют штаммом стелс-омикрон. На него приходится 95% от всех случаев ковида.

Сейчас город находится в начале очередной волны ковида. Ожидается, что заболеваемость будет расти еще три недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличили число коек для лечения больных COVID-19.