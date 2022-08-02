В Петербурге увеличили число коек для лечения больных COVID-19

В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом и число госпитализаций. Город решил вновь нарастить мощности ковид-стационаров.

Об увеличении количества коек для лечения пациентов с коронавирусом во вторник, 2 августа, сообщил городской комитет по здравоохранению.

Дополнительные 120 коек развернули в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн, а в городской больнице №20, расположенной на Ленсовета, открыли еще 50 ковид-мест.

Всего в Северной столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 1 479 коек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном петербуржцев призвали вакцинироваться, чтобы не возвращать ковид-ограничения.