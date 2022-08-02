В Смольном петербуржцев призвали вакцинироваться, чтобы не возвращать ковид-ограничения

В Смольном петербуржцев призвали вакцинироваться, чтобы не возвращать ковид-ограничения
Петербуржцев призвали вакцинироваться. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургские власти допустили возвращение масочного режима и других ковид-ограничений в случае, если коллективный иммунитет не начнет подниматься.

В Смольном сообщили, что в последнее время в Петербурге наблюдается рост заболеваемости. Это связано с появлением новых штаммов, а также тем, что горожане возвращаются из отпусков в регионах или других государствах, где отменены все санитарные ограничения, передает «Радио России».

Уже сейчас у петербуржцев, которые переболели COVID-19 или вакцинировались, существенно снизилось число антител. Вместе с этим заметно сокращается коллективный иммунитет.

«Сейчас особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого нет медицинских противопоказаний. Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии», — заявили в городской администрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог рассказал, перейдет ли коронавирус в сезонное заболевание.

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