Иммунолог рассказал, перейдет ли коронавирус в сезонное заболевание

Иммунолог рассказал, какие сценарии есть у развити коронавирусного заболевания. Согласно одному из сценариев, COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

Коронавирус продолжит циркулировать на плане еще год. О том, как будут развиваться события в дальнейшем, можно будет сказать только весной следующего года.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов поделился и вторым сценарием в беседе с ТАСС. Вторым вариантом развития событий может стать распространение вируса среди животных. В таком случае через какое-то время он сможет снова вернуться к человеку.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о числе заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошедшие сутки. Врачи напоминают о необходимости вакцинации для обеспечения безопасности, своей и своих близких.