Новые случаи COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 1 596 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такой показатель заболеваемости один из самых высоких за последний месяц. За прошедшие сутки зафиксировано семь смертей из-за коронавирусной инфекции.

С подтвержденным COVID-19 было госпитализировано 63 пациента. Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 16,6 процента, что является очень низким показателем. Врачи советует вакцинироваться, чтобы повысить коллективный иммунитет по Санкт-Петербургу.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Всего в Петербурге было выявлено более 1,5 миллиона подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о сбежавшем из реанимации Александровской больницы в Петербурге. Он пробежал обнаженным по улице Дыбенко.