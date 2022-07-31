Новые случаи COVID-19 в Петербурге

Новые случаи COVID-19 в Петербурге
Оперштаб по Петербургу рекомендует носить маски малозащищенным группам населения. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлено 1 596 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такой показатель заболеваемости один из самых высоких за последний месяц. За прошедшие сутки зафиксировано семь смертей из-за коронавирусной инфекции.

С подтвержденным COVID-19 было госпитализировано 63 пациента. Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 16,6 процента, что является очень низким показателем. Врачи советует вакцинироваться, чтобы повысить коллективный иммунитет по Санкт-Петербургу.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Всего в Петербурге было выявлено более 1,5 миллиона подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о сбежавшем из реанимации Александровской больницы в Петербурге. Он пробежал обнаженным по улице Дыбенко.

COVID-19 коронавирусная инфекция новости СПб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в Гатчинском районе женщина погибла при пожаре
В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения
Продажи квартир группы «Эталон» в Петербурге упали
Петербургский поставщик Nissan и Hyundai планирует сокращение штата
«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
С начала августа принадлежащий Otis завод возобновит прием заказов
Россиянам рассказали, как прошел парад ВМФ в Кронштадте
Сегодня будет открыта третья очередь парка «Остров Фортов» в Кронштадте