Полиция Петербурга задержала обнаженного мужчину, устроившего марафон

Полиция Петербурга задержала обнаженного мужчину, устроившего марафон
История петербургского беглеца вызвала много вопросов у жителей и уже обросла легендами. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Вчера утром жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычной ситуации. Голый мужчина устроил марафон на улице Дыбенко, перед этим зайдя в торговый центр «Невский».

Мужчина бежал легкой трусцой, а за ним гнались полицейские. Произошедшее сняли на камеры очевидцы и распространили по социальным сетям. Правоохранительным органом самостоятельно не удалось догнать бегуна, поэтому пришлось перегородить ему путь служебной машиной.

Как стало известно Gazeta.SPb, предположительно, молодой человек оказался пациентов реанимации в Александровской больнице. Ранее о сбежавшем пациенте уже заявляли сотрудники медицинского учреждения. Полиция устанавливает все факты произошедшего, в том числе, и причины, по которым мужчина сбежал.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о реальных причинах гибели ребенка в Петербурге, мать которого заявила, что девочка упала со шкафа. Медицинская экспертиза установила, что ребенок подвергался регулярному физическому насилию со стороны матери.

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