Эксперт назвал юань наиболее привлекательной альтернативой доллара в России

Под конец прошлого месяца торги на Мосбирже достигли рекордного уровня. Хоть доллар и продолжает сохранять лидерство по объемам торгов, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже, заметил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Эксперт подчеркнул, что популярность юаня связана с активными ограничениями по сделкам на доллары и евро, а также с введением банковских комиссий за хранение валют на счетах. Об этом Тарасов поделился с агентством «Прайм».

Так, 27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, а по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов, правда, по-прежнему осталась пара доллар-рубль.

Однако спрос на юань растет, и это делает его привлекательным для россиян в качестве альтернативы доллару, хотя в мировом масштабе объемы торгов в юане не превышают четырех процентов. При этом значимого оттока в юань пока нет, в том числе, из-за геополитических рисков, заключил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РФ не введут запрет на доллар и евро, а также не конфискуют валютные вклады, заверила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.