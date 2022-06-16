Россиянам пообещали, что доллар и евро в стране не запретят

Россиянам пообещали, что доллар и евро в стране не запретят. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Россиянам пообещали, что доллар и евро в стране не запретят. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заверила, что в РФ не введут запрет на доллар и евро, а также не конфискуют валютные вклады.

В ходе выступления на ПМЭФ Набиуллина дала обещание, что жители России смогут сохранить свои валютные вклады. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того глава ЦБ РФ выступила с предложением снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.

При этом Набиуллина не стала обнадеживать: давление на экономику России, которое тесно связано с введением санкций, может сохраниться на долгие годы или, может быть, даже навсегда. Ситуация для экономики страны обстоять как раньше уже не будет.

В ходе структурной перестройки экономика России может столкнуться с технологической деградацией, но свою роль может сыграть частная инициатива, добавила глава ЦБ РФ.