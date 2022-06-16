Глава ЦБ РФ допустила, что внешние условия для экономики России изменились навсегда

По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, давление на экономику России, которое тесно связано с ухудшением внешних условий, может затянуться надолго. Допускается, что, возможно даже навсегда.

Глава ЦБ РФ заявила, что «как раньше» ситуация для экономики России уже не будет. По ее словам, в современных реалиях Россия теряет от участия в международном разделении труда, так как экспорт у страны с дисконтом, а импорт — с премией. Слова главы Центробанка приводят РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас России необходимо быстро реагировать на перемены и проявлять гибкость. В ходе проходящей структурной перестройки экономика страны может столкнуться с технологической деградацией, но, как оценивает специалист, роль может сыграть частная инициатива.

Также, учитывая экспортные ограничения, необходимо направить работу значительной части производства страны на внутренний рынок. Смотреть показатель ВВП, по мнению главы ЦБ, недостаточно, — необходимо принимать во внимание и благосостояние всех граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для экономики России укрепление рубля стало вызовом, считает Министр экономического развития России Максим Решетников.