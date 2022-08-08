Финансист объяснила, в каком случае банк может забрать деньги россиян

Клиент может оставить свои средства в банке на хранение и не переживать, — там они будет лежать в безопасности. Однако необходимо помнить, что в отдельные случаях суммы могут заморозить.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что в некоторых случаях банки, действительно могут заморозить счета клиентов. Такой, например, можно считать ситуацию, когда на счет клиента регулярно падают суммы от физических и юридических лиц, которые не имеют никакого подтверждения. Об этом специалист поговорила с агентством «Прайм».

В обозначенном случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, предупредила Ермилова. Как отметила эксперт, это делается для проверки факта незаконной предпринимательской деятельности.

Однако, как призналась сама специалист, явление это нечастое. Гораздо чаще средства блокируются или изымаются за долги по алиментам, штрафам, ЖКХ и кредитам. В таком случае банк даже может снимать средства клиента без каких-либо предварительных уведомлений. В договоре такой вариант, как правило, прописан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин предупредил российских граждан о риске списания средств с банковской карты судебными приставами, банком и налоговой инспекцией.