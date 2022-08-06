Юрист рассказал россиянам, кто может законно списать деньги с банковской карты

Списать средства с карты вправе и налоговая инспекция, если имеются долги по налогам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Списать средства с карты вправе и налоговая инспекция, если имеются долги по налогам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин предупредил российских граждан о риске списания средств с банковской карты судебными приставами, банком и налоговой инспекцией.

Специалист рассказал агентству «Прайм», что списание средств с карты банком — «достаточно рутинная процедура». Каждый месяц кредитная организация в автоматическом режиме может списывать деньги за какие-то услуги, например СМС-уведомления и другие. Это происходит с согласия самого клиента.

Как объяснил юрист, все подобные списания обычно указываются в договоре на обслуживании при открытии банковского счета, либо банк может уведомить клиента, и он сам подключает услугу. У клиента есть возможность в любой момент отказаться от услуг, и тогда организация не имеет права списывать за них плату.

Также списание средств с банковского счета может происходить по инициативе федеральной службы судебных приставов, если есть соответствующее решение суда и исполнительный лист. Просто так ФССП не может обратиться в банк и потребовать списать деньги.

Кроме того, приставы вправе списать с человека исполнительский сбор. Он назначается в случае, когда должник отказывается выплачивать средства по долгу самостоятельно. Сбор составляет 7% от суммы взыскания, но не меньше 1000 рублей для физлиц и ИП и 10 000 рублей для юрлиц.

Списать средства с карты вправе и налоговая инспекция, если имеются долги по налогам. Для этого у налоговой должно быть решение суда и исполнительный лист. Органы могут сделать это через приставов или самостоятельно обратиться в кредитную организацию.

Юрист отметил, что банк может позволить списать средства по обращению любого человека, у которого на руках есть исполнительный лист в отношении должника. Если у человека нет сведений о том, в каком банке должник хранит средства, он может добиться погашения долга с помощью судебных приставов.

По словам Уткина, если на карте нет необходимой суммы для списания, то операция произойдет, когда средства поступят на счет. Это будет продолжаться до тех пор, пока долг не будет полностью погашен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое.