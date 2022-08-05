Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое

Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое. Фото: Unsplash

Врач-диетолог назвала болезни, при которых не стоит есть мороженое. Фото: Unsplash

Мороженое и напитки со льдом могут спасти человека в жаркую погоду, имеют приятный вкус и безумно нравятся сладкоежкам, однако есть случаи, когда употреблять холодное категорически не рекомендуется.

О том, когда есть или пить холодную пищу вредно, рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik специалист рассказала о возможных рисках употребления, например, мороженого одновременно с наличием определенных болезней.

Быть осторожными эксперт советует людям с заболеваниями пищеварительного тракта. Например, в группе риска находятся россияне с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, при которой происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодная пища может усугубить это заболевание. Также не советуется употреблять холодное при заболеваниях желчного пузыря и при желчекаменной болезни.

Если при проблемах с пищеварением регулярно есть или пить холодное, можно получить систематическое вздутие живота и нарушение стула. Также специалист рассказала о так называемой «холодовой головной боли», которую вызывают охлажденные блюда и напитки. Однако, как заметила Круглова, это достаточно индивидуальная реакция.

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