Нарколабораторию нашли в частном доме под Гатчиной

За организацию подпольной нарколаборатории задержаны двое мужчин. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

За организацию подпольной нарколаборатории задержаны двое мужчин. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Правоохранители Гатчинского района накрыли подпольную лабораторию, где производили синтетический наркотик.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в частном доме в деревне Акколово нашли более 10 килограммов готового наркотика, более 1000 литров химреактивов, лабораторное оборудование и упаковку.

За незаконное производство и сбыт наркотических средств задержаны двое 26-летний мужчин. Отмечается, что сами «химики» вели здоровый образ жизни. Они торговали наркотиками оптом через мессенджеры. За килограмм преступники получали по 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил задержанных под стражу.

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