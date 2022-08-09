Информация о смерти подростка в стоматологии Петербурга оказалась фейком

Новость о смерти подростка в стоматологии - фейк. Фото: pexels

Новость о смерти подростка в стоматологии - фейк. Фото: pexels

Петербургский комитет здравоохранения не подтвердил информацию о смерти подростка в стоматологии.

Как сообщили в ведомстве, информация о смерти 14-летнего школьника в стоматологической поликлинике в Красносельском районе не соответствует действительности — эта новость является фейком.

Ранее городские СМИ писали, что подросток скончался в стоматологии на улице Пограничника Гарькавого после того, как ему сделали укол.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при падении с памятника в Александровском парке. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и двойной оскольчатый вдавленный перелом затылочной кости и переходом на череп.