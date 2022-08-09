Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при падении с памятника в Александровском парке

Пятилетнего мальчика госпитализировали с проломленным черепом после падения с памятника в Александровском парке.
Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье днем в детскую больницу №2 привезли ребенка с тяжелыми травмами головы. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и двойной оскольчатый вдавленный перелом затылочной кости и переходом на череп.
Медики сообщили об этом полицейским, которые провели проверку. Выяснилось, что мальчик упал с постамента памятника миноносцу «Стерегущий» в Александровском парке, когда родители отвлеклись.
Ребенок воспитывается в полной семье, на учете они не состоят.
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