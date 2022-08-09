Утопивший жительницу Петербурга мужчина оказался болен шизофренией

Задержанный по подозрению в убийстве женщины страдает шизофренией.

Как стало известно Gazeta.SPb, неделю назад 25-летний подозреваемый выписался из психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Там он проходил лечение с диагнозом «шизофрения». Известно, что подозреваемый в убийстве приехал в Петербург из Пермского края. Он нигде не работает.

По факту убийства следственные органы возбудили уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, преступление произошло в понедельник около 9:30 у Александро-Невской лавры. Очевидцы заметили, как неизвестный мужчина топит женщину в реке Монастырка и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в воде тело 32-летней гражданки Молдовы, которая переехала в Россию четыре с половиной года назад. Ее труп направили на судмедэкспертизу, где будет установлена точная причина смерти.

На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла отпечатки пальцев, следы обуви и одежду потерпевшей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациента психбольницы, похитившего маленького петербуржца с детской площадки, арестовали.