Пациента психбольницы, похитившего маленького петербуржца с детской площадки, арестовали

Мужчина, который похитил ребенка с детской площадки и отвел его к себе домой на улице Шелгунова, заключен под стражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, задержанный свою вину отрицает. Пока непонятно, чем он руководствовался, когда привел ребенка домой.

По версии следствия, днем 6 августа 45-летний гражданин заманил пятилетнего ребенка к себе. Мальчик гулял на детской площадке со своей сестрой, и мужчина, улучив минутку, когда девушка отвлечется, забрал несовершеннолетнего с собой.

Полицейские силой проникли в квартиру к задержанному, но ребенок был в полном порядке. Как отметил гражданин, мальчик сам пришел к нему домой.

Суд заключил мужчину под стражу до 5-го октября 2022 года.

Известно, что мужчина уже был осужден с мерой медицинского характера в псих.диспансере общего типа.