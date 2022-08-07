В Невском районе пациент психиатрической больницы похитил ребенка с детской площадки

На улице Щелгунова благодаря одному из жителей Петербурга удалось предотвратить страшные последствия похищения ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Невском районе 7-летнего мальчика увел с детской площадки 45-летний мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас злоумышленник помещен в петербургскую Городскую психиатрическую больницу № 6, рядом с ним выставлен специальный пост охраны.

В субботу, 6 августа, около 13:49 правоохранители получили тревожное сообщение от мужчины, проживающего на улице Шелгунова. Петербуржец рассказал, что его сосед завел к себе в квартиру неизвестного мальчика на вид 5-лет, который одет в желтую кофту и синие штаны.

Полиция прибыла на вызов, но дверь, из-за которой слышалась громкая музыка и детский смех, не открыли. Тогда путем взлома специалисты самостоятельно попали в квартиру и обнаружили взрослого хозяина квартиры, а под диваном ребенка, который является воспитанником детского сада. Как удалось выяснить, мальчик воспитывается в многодетной семье, а с площадки пропал в то время, как отвлеклась его сестра. Злоумышленник воспользовался моментом и похитил ребенка.

При задержании мужчина оказывал сопротивление, однако в итоге был помещен в психиатрическую больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело статьи «Похищение человека».

До этого случая мужчина уже был осужден с мерой медицинского характера в псих.диспансере общего типа.

Ранее gzeta.spb.ru писала, что петербурженка, пришедшая на вечеринку гостем, изрезала ножом другого приглашенного и ушла гулять с другим. При этом в полицию девушка позвонила сама.