В Невском районе девятиклассница в разгар вечеринки вонзила нож в грудь старшему приятелю

Юная петербурженка, пришедшая на вечеринку гостем, изрезала ножом другого приглашенного и ушла гулять с другим. При этом в полицию девушка, судя по всему, заявила сама.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на Российском проспекте 6 августа. Одна из девочек устроила вечеринку и пригласила на нее свою 16-летнюю подругу и троих молодых людей, среди которых был и 18-летний пострадавший. В процессе дружеских посиделок у приглашенной девочки произошел конфликт с ранее упомянутым молодым человеком в ходе которого подросток схватила нож, ударила им другого гостя и покинула квартиру с молодым человеком, также числившегося в списке людей, находящихся в квартире в то роковое утро. По словам хозяйки квартиры этот парень был им не знаком до этого, они видели его в первый раз.

Правоохранительные органы в 06:40 оказались на месте и осмотрели место инцидента, а в 08:15 уже задержали у своей квартиры на проспекте Большевиков девочку, нанесшую ножевое. Ее доставили в отдел. Известно, что подросток состоит на учете в ОДН за самовольные уходы из дома и проживает с неработающей матерью и бабушкой. Отец — индивидуальный предприниматель, с женой в разводе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Девочке назначена мера принуждения — обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с пятницы на субботу на улице Красных Партизан произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них оказался на больничной койке в тяжелом состоянии.