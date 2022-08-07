На улице Красных Партизан житель Новгородской области был замечен в драке с тяжелым исходом

На улице Красных Партизан житель Новгородской области был замечен в драке с тяжелым исходом. Фото: "Яндекс.Карты"

На улице Красных Партизан житель Новгородской области был замечен в драке с тяжелым исходом. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с пятницы на субботу на улице Красных Партизан в Колпинском районе произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них оказался на больничной койке в тяжелом состоянии, а другой — в полицейском участке.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение о драке поступило правоохранителям около 02:34. Выяснилось, что у дома 14 на улице Красных Партизан дерутся мужчины.

По прибытию на указанный адрес специалисты обнаружили гражданина с травмами головы и лица, его данные сейчас устанавливаются. Также у того же дома задержали 26-летнего жителя Новгородской области, который подозревается в тяжелом избиении первого частично установленного гражданина. Мужчину доставили в 55 ОП, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, после чего поместили в СПСЗЛ.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому обеих глаз, контузию левого глазного яблока. Мужчина, судя по всему был пьян, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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