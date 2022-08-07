На Наставников в своей квартире пенсионера задержали за жестокое убийство своей жены

На Наставников в своей квартире пенсионера задержали за жестокое убийство своей жены. Фото: "Яндекс.Карты"

На Наставников в своей квартире пенсионера задержали за жестокое убийство своей жены. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе разбираются в убийстве женщины под 80 лет, которую, по предварительной версии, отправил на тот свет собственный 80-летний муж.

Правоохранительный органы получили сообщение с проспекта Наставников, 17, корпус 1 ближе к вечеру 6 августа. Как стало известно Gazeta.SPB, фельдшер скорой помощи сообщила, что в квартире по указанному адресу произошло убийство, а преступник до сих пор находится в квартире.

Специалисты прибыли на место и обнаружили труп пожилой женщины с ножевыми ранениями шеи и предполагаемого убийцу, которого тут же «по горячим следам» задержали и отвезли в отделение полиции. По версии следствия, в ночь с 5 на 6 августа мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов ножом в область шеи своей супруге.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. С места преступления изъяты 4 ножа, молоток, тапочки и следы пальцев рук. Предполагаемый убийца помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на ножах между отцом и сыном в квартире в Кировском районе.