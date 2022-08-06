Подвыпивший пенсионер изрезал сына ножом в квартире на Бурцева

Инцидент произошел в квартире на Бурцева. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на Бурцева. Фото: google.maps

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на ножах между отцом и сыном в квартире в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 5 августа в больницу госпитализировали 43-летнего жителя дома 1 по улице Бурцева. У него множественные ножевые ранения груди и ранение межреберной артерии. Состояние оценивается как тяжелое.

Утром в квартиру наведалась полиция. Они задержали 72-летнего отца потерпевшего и выяснили, что между проживающими в одной квартире родственниками произошел пьяный конфликт. Примерно в два часа ночи пенсионер напал на сына с ножом.

Возбуждено уголовное дело. После допроса в отделе полиции неоднократно судимого пенсионера отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели и реанимация работали на месте ДТП на Московском проспекте.