Спасатели и реанимация работали на месте ДТП на Московском проспекте

Спасатели и реанимация работали на месте ДТП на Московском проспекте
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ночью 6 августа на Московском проспекте в Петербурге разбились две машины. На месте работали МЧС и бригада реанимации.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», все произошло около 1:20 напротив дома №205 по Московскому проспекту. Там столкнулись две легковушки.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«БМВ 7 серии неслась, во дворах услышал визг резины при резком торможении и громкий бах (об столб)», — рассказал местный житель.

На тротуаре в этот момент находились девушка и парень, они чудом успели увернуться от машин.

В результате аварии обе машины серьезно пострадали. К месту происшествия оперативно подъехали реанимация, спасатели и дорожная полиция. Информации о пострадавших в ДТП пока нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция ввела план «Перехват» из-за разбойного нападения на арбузы в Пушкине.

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