Полиция ввела план «Перехват» из-за разбойного нападения на арбузы в Пушкине

Мужчина открыл стрельбу ради арбузов в овощном магазине в Пушкине. Полиция ловила разбойника с помощью плана «Перехват».

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельба в магазине «Овощи и фрукты» в поселке Лесное раздалась накануне около 22 часов. Безработный мужчина около 10 раз выстрелил в продавца, который пытался помешать разбойнику похитить два арбуза. После инцидента злоумышленник скрылся «Тойоте Королла», за рулем которой сидела его жена.

Бригада скорой помощи госпитализировала 39-летнего продавца с непроникающими ранениями грудной клетки, правой лопатки, живота и правого предплечья. В него стреляли из пневматического пистолета, поэтому обошлось без серьезных травм.

Стрелка поймали уже через 10 минут неподалеку от места происшествия. У него изъяли нож и пневматический пистолет. Полиция должна была увезти его в отдел, но вместо этого его госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения и с жалобами на боли в теле.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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