В Петербурге в режиме простоя и неполной занятости находятся 150 предприятий

В Петербурге в режиме простоя и неполной занятости находятся 150 предприятий
На предприятиях, которые сейчас в простое, работают 11 тысяч сотрудников. Фото: pixabay

В Петербурге количество находящихся в простое предприятий увеличилось до 68.

По данным вице-губернатора Алексея Корабельникова, на предприятиях, которые сейчас в простое, работают 11 тысяч сотрудников. Еще 81 предприятие с 4,5 тыс. работников находится в режиме неполной занятости.

Большинство из находящихся в простое (61%) являются предприятиями с иностранными капиталами. Режим неполной занятости преимущественной сохраняют российские компании (87%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство трамвайной линии «Славянка» началось в Петербурге. Оно создаст полторы тысячи рабочих мест. Заказами также будут обеспечены отрасли производства стройматериалов, электроники, металлообработки, транспортного и энергетического машиностроения, а также IT-компании.

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