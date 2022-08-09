Строительство трамвайной линии «Славянка» началось в Петербурге

Строительство трамвайной линии &#171;Славянка&#187; началось в Петербурге
Завершение строительства линии запланировано на 2024 год. Фото: Смольный

На юге Петербурга стартовали работы по строительству трамвайной линии, которая свяжет станцию метро «Купчино», поселок Шушары и микрорайон Славянка.

В городской администрации сообщили, что строительство трамвайной линии «Славянка» создаст полторы тысячи рабочих мест. Заказами также будут обеспечены отрасли производства стройматериалов, электроники, металлообработки, транспортного и энергетического машиностроения, а также IT-компании.

На линии будут работать 22 современных трамвая, которые город собирается закупить. Длина «Славянки» составит 21 километр. После того, как к ней присоединят линии до кампуса СПбГУ и Пулково, она увеличится в два раза.

Завершение строительства линии запланировано на 2024 год. Фото: Смольный

Добраться от Купчино до Славянки на трамвае получится в два раза быстрее, чем на автотранспорте.

Завершение строительства линии запланировано на 2024 год. Фото: Смольный

На Балканской площади, откуда будет стартовать трамвайный маршрут, построят первый в стране трамвайный вокзал — крытый павильон. Завершение строительства линии запланировано на 2024 год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые мосты в Петербурге предложили назвать Мариупольским и Херсонским.

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