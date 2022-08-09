Новые мосты в Петербурге предложили назвать Мариупольским и Херсонским

В Петербурге выбирают названия для пяти новых мостов через Неву, которые обещают построить в ближайшие годы. Жители города уже предлагать свои варианты.

Как сообщает «МК в Питере», одна из новых переправ появится неподалеку от здания Смольного. Сначала его хотели назвать Орловским тоннелем, но теперь появилось предложение именовать его Мариупольским — в честь города-побратима. Соседний мост, который построят в створе Арсенальной улицы, предложили назвать Херсонским. Мост, который будет находиться между 16–17 и 18–19 линиями В.О., хотят назвать Донецким, а мост в створе Большого Смоленского проспекта — Луганским. Переправа, которая соединит Фаянсовую и Зольную улицы, может получить название Енакиевский мост.

Строительство новых мостов через Неву собирались обсудить при рассмотрении нового Генплана. До 10 августа петербуржцы могут высказать свое мнение на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в новый Генплан Петербурга включили строительство аэропорта, научного центра и скоростной железной дороги до Москвы.