В новый Генплан Петербурга включили строительство аэропорта, научного центра и скоростной железной дороги до Москвы

Новые идеи облегчит жизнь петербуржцам в различных областях, появятся новые возможности развития города и его жителей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новые идеи облегчит жизнь петербуржцам в различных областях, появятся новые возможности развития города и его жителей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге подготовили новый проект Генерального плана города. Он подразумевает строительство нового аэропорта, научного центра, скоростной железной дороги до Москвы и других объектов.

Как сообщает «Петроград», в обновленный Генплан включили строительство и зонирование 10 объектов высшего образования. В частности, речь идет об инновационном научно-технологическом центре «Невская дельта» и объектах на территории петербургского университета.

Также в городе построят аэропортовый комплекс «Левашово» с пропускной способностью до 250 пассажиров в час.

Кроме того, Петербург намерен провести реконструкцию объектов Большого порта и построить высокоскоростную железнодорожную магистрали Москва — Петербург. Авторы проекта считают, что развитие транспорта повысит мобильность населения.

В новом Генплане также появились планы по строительству новых электроподстанций и линий электропередачи в Выборгском районе. Помимо этого, планируется вынести магистральный газопровод за черту города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стартовал прием замечаний и предложений по проекту нового Генплана.