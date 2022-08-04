В Петербурге стартовал прием замечаний и предложений по проекту нового Генплана

В четверг, 4 августа, начинают принимать замечания и предложения от горожан к проекту нового Генерального плана Санкт-Петербурга.

С помощью Генерального плана будут определены ключевые направления развития Северной столицы на ближайшие десятилетия. Расчётный срок, исходя из которого разрабатывался проект – до 2040 года, — при этом в него заложен прогноз развития до 2050 года. С сегодняшнего дня предложить свои замечания и идеи может каждый желающий петербуржец. Об этом сообщает глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что от того какой будет Генеральный план зависит комфортность Петербурга для проживания и работы, совершенствование его социальной сферы, работа транспорта, а также условия для развития промышленности и бизнеса.

Познакомиться с проектом Генерального плана можно с 4 по 10 августа на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. Все замечания и предложения горожан будут рассмотрены специалистами и вынесены для окончательного рассмотрения в Законодательном собрании Петербурга.

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