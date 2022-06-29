Градозащитники — кость в горле у власти: эксперты рассказали, что ждет активистов в 2022 году

Деятельность градозащитников совершенно не допустима для Смольного и город может "задушить" активистов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Деятельность градозащитников совершенно не допустима для Смольного и город может "задушить" активистов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С начала 2022 года Смольный заметно начал притеснять градозащитную среду Петербурга. Городское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) может потерять независимость.

В прошлом месяце власти в лице вице-губернатора Николая Линченко отказали Совету по сохранению культурного наследия в проведении ежемесячных собраний, в том числе по обсуждению ряда острых ситуаций, связанных со зданиями ВНИИБ, Красного треугольника и других значимых зданий.

Параллельно с этим в городе начались скандалы в борьбе за кресло председателя городского отделения ВООПИиК, который по итогу может потерять независимость, пишет Neva.Today.

Координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов, в худшем случае отделение может перестать быть градозащитной организацией и рискует оказаться под контролем комитета по охране памятников (КГИОП) во главе с Сергеем Макаровым.

По мнению доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, деятельность градозащитников совершенно не допустима для Смольного и город может «задушить» активистов, лишив их возможности влиять на решения по сохранению или уничтожению исторических объектов.

«Активные градозащитники всегда были для власти костью в горле, потому что находили возможность критиковать решения администрации. Их значимость пытаются максимально сократить. Все скандалы, которые могут спровоцировать градозащитники сейчас для власти, совершенно не допустимы», — подчеркнул Конфисахор.

Он отметил, что многие объекты, которые пыталась сохранить градозащита, — значимые для города места, которые можно застроить апартаментами, отелями или просто жильем.

По мнению депутата Закса Бориса Вишнякова, градозащитники — кость в горле не только у власти, но и у застройщиков. Своими действиями активисты мешают компаниям возводить новодел на месте памятников. КГИОП при этом, как отмечает Вишневский, во многих случаях выступает в роли адвоката застройщиков, а не защитника исторических объектов.

Парламентарий считает, что если ВООПИиК возглавит Антон Иванов и его люди, то на городском отделении организации можно поставить крест. В таком случае оно выполнять свою функцию защитника памятников, и город потеряет много значимых зданий. Если удастся избежать этого, то у градозащитников остается надежда, что памятники будут сохраняться.

Зампред комиссии по организации общественного контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными советами Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников отметил, что градозащитникам важно не только постоянно враждовать со Смольным, но и уметь выстраивать диалог.

«Градозащитники должны иметь довольно сложную позицию: с одной стороны они должны защищать памятники архитектуры, с другой – уметь договариваться с городскими властями, что тоже важно. Дипломатию и возможность переговоров, как один из важных элементов работы любых организаций, градозащитных в том числе, никто не отменял», – отметил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники в Петербурге создали экстренный чат для защиты памятников от сноса.