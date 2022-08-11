За неделю нападению клещей подверглось 885 петербуржцев

В период с 5 по 11 августа клещи напали на 885 жителей Северной столицы.

Специалисты Роспотребнадзора назвали самый опасный район, где клещи укусили больше всего человек, — им оказался Курортный. Из общего количество пораженных, к медикам обратилось 125 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом был зафиксирован один случай заболевания энцефалитом у несовершеннолетнего петербуржца. Известно, что укушенный не был привит против этой инфекции и встретился с заразным насекомым в Псковской области.

Также медики отметили 21 случай иксодового клещевого бореллиоза, в том числе два случая у детей. В целом за текущий сезон зарегистрирован 21 случай энцефалита и 137 случаев бореллиоза.

В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге за неделю против клещевого энцефалита привили 1 778 человек, в том числе – 502 ребенка.

В Роспотребнадзоре напомнили, что всем детям, укушенным клещами и не имеющим прививок против энцефалита, при обращении в медицинские учреждения проводят иммуноглобулинопрофилактику в течение 72 часов, не дожидаясь результатов исследования насекомого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за прошедшую неделю клещи покусали 948 жителей города.