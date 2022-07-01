За минувшую неделю клещи покусали еще 948 петербуржцев

Специалисты Роспотребнадзора подсчитали, сколько человек обратилось за помощью при укусе клещами в период с 24 по 30 июня.

Выяснилось, что в общей сложности клещи покусали еще 948 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди общего числа пострадавших от кровопийц — 171 ребенок до 17 лет. Больше всего «нападений» зафиксировали в Курортном, Пушкинском, Приморском, Выборгском и Колпинском районах города. Всего именно в черте города укусы были нанесены в 118 случаях.

В Роспотребнадзоре также рассказали о новых случаях клещевого энцефалита, — таких насчиталось 3 за неделю. Все заразившиеся — непривитые взрослые.

Кроме того в городе зарегистрировали 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза, два из которых среди детей до 14 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 по 16 июня, к специалистам пришло более 1,5 тысяч жителей Петербурга по поводу клещей.