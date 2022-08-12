По факту гибели 14-летнего хоккеиста СКА в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту гибели 14-летнего хоккеиста СКА в Петербурге возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный Комитет РФ

По факту гибели 14-летнего хоккеиста СКА в Петербурге возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный Комитет РФ

В Санкт-Петербурге следственные органы занимаются делом погибшего 14-летнего мальчика, которого на тренировке убило шайбой.

Известно, что ребенок был юным хоккеистом СКА. Как сообщает пресс-служба городского ГСУСК РФ, в связи с гибелью мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Отмечается, что в настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.

Инцидент произошел 11 августа. Во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования ребенка попала шайба.

Мальчика забрали в больницу без сознания. Врачи диагностировали у него шок, закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб легкого. В 19:25 наступила клиническая смерть. Пострадавшего спасти не удалось.