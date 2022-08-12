Во время тренировки хоккеистов СКА юный петербуржец скончался от попадания шайбы в сердце

Во время тренировки хоккеистов СКА юный петербуржец скончался от попадания шайбы в сердце. Фото: Pxhere

Во время тренировки хоккеистов СКА юный петербуржец скончался от попадания шайбы в сердце. Фото: Pxhere

Во время тренировки команды школы СКА в Петроградском районе Северной столицы один из юных хоккеистов получил сильный удар шайбой в грудь, после чего скончался в больнице.

Несчастный случай произошел ближе к вечеру 11 августа. Как стало известно Gazeta.SPB, в ходе тренировки несовершеннолетний защитник нанес удар клюшкой по шайбе, попавшей в область груди под «защиту» 14-летнему мальчику. После этого подросток потерял сознание.

Скорая забрала ребенка в ДГБ № 2. В результате, у пострадавшего диагностировали шок, закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб легкого. В 19:25 у мальчика наступила клиническая смерть, сердце ребенка запустили, но выжить ему все равно не удалось.

Известно, что несовершеннолетним было получено медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Как сообщила пресс-служба СКА, команда планирует оказать помощь семье погибшего и провести внутреннее расследование.

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