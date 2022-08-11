На Пловдивской улице прохожие заметили мать, избивающую своего грудного ребенка

На Пловдивской улице прохожие заметили мать, избивающую своего грудного ребенка
На Пловдивской улице прохожие заметили мать, избивающую своего грудного ребенка. Фото: Pxhere

Во Фрунзенском районе задержали горе-мать, которая в состоянии алкогольного опьянения избила своего малыша, родившегося в июне текущего года. Предполагается, что женщина могла и уронить мальчика.

Инцидент произошел на Пловдивской улице. Как стало известно Gazeta.SPB, около 18:22 в правоохранительные органы от прохожего поступило сообщение, что пьяная женщина избивает своего малолетнего ребенка.

На место инцидента прибыла полиция и задержала 38-летнюю нетрезвую гражданку, малыша передали сотрудникам скорой помощи и в тяжелом состоянии отвезли в детскую городскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, отек головного мозга легкой степени, линейный перелом лобной кости справа и ссадину правой брови. Сейчас мальчик находится в реанимации.

По версии следствия, ребенок упал с рук матери. Женщине выбрана мера принуждения — обязательство о явке. Пока на нее составили протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданина Таджикистана задержали по подозрению в развращении юной петербурженки. С мая по август сосед по коммунальной квартире совращал ее 13-летнюю девочку.

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