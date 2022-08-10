Соседа по коммуналке в Петербурге задержали за совращение 13-летней

Гражданина Таджикистана задержали по подозрению в развращении юной петербурженки.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером отдел полиции обратилась 30-летняя мать пострадавшей. Она заявила, что с мая по август сосед по коммунальной квартире в доме на улице Бурцева совращал ее 13-летнюю дочь.

Ночью 10 августа в квартиру выехал наряд полиции. Правоохранители задержали мигранта и доставили его в отдел полиции, где он получил административный протокол за нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима проживания.

В отношении задержанного собираются возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бородатый мужчина домогался 17-летней в троллейбусе на Ленинском. На вид ему около 40-45 лет, был одет в белую футболку, на голове солнцезащитные очки, а в руках держал синюю ветровку.