Бородатый мужчина домогался 17-летней в троллейбусе на Ленинском

В Петербурге разыскивают мужчину, пристававшего к несовершеннолетней в общественном транспорте.

Как стало известно Gazeta.SPb, заявление в полицию накануне подала мать 17-летней петербурженки. Девушка рассказала, что неизвестный мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, когда она ехала в троллейбусе №32 по Ленинскому проспекту.

Пострадавшая запомнила приметы преступника: им был высокий мужчина славянской внешности с черной бородой. На вид ему около 40-45 лет, был одет в белую футболку, на голове солнцезащитные очки, а в руках держал синюю ветровку.

Правоохранители изучат записи с камеры видеонаблюдения в троллейбусе. Полицейским передали ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина выпрыгнула из окна на Дыбенко, спасаясь от знакомого.