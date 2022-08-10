Женщина выпрыгнула из окна на Дыбенко, спасаясь от знакомого

Женщина выпрыгнула из окна на Дыбенко, спасаясь от знакомого
Женщине пришлось прыгать со второго этажа. Фото: google.maps

Жителя Петербурга задержали после того, как из окна его квартиры выпрыгнула женщина.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник в 17:30 в Александровскую больницу поступила 28-летняя жительница Новгородской области. Врачи сообщили в полицию, что пострадавшая в тяжелом состоянии, у нее кататравма, закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей лицевого скелета.

Женщина рассказала, что она получила травмы, выпрыгнув из окна второго этажа дома на улице Дыбенко, 24/1.

Вскоре полицейские задержали хозяина квартиры. Это 47-летний неработающий петербуржец. В отделе на него составили протокол о мелком хулиганстве.

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночном пожаре на Заречной улице пострадал человек.

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