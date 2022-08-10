В ночном пожаре на Заречной улице пострадал человек

В ночном пожаре на Заречной улице пострадал человек
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

После пожара в коммунальной квартире в Красносельском районе госпитализировали одного человека.

Все случилось в шестикомнатной коммуналке на Заречной улице, дом 16. Примерно в 4:30 в экстренные службы сообщили о начавшемся пожаре. Об этом информирует городская пресс-служба МЧС.

Прибывшие пожарные установили, что в коммуналке горит обстановка на площади 10 квадратных метров. 15 человек личного состава с привлечением трех пожарных машин справились с огнем за полтора часа.

При пожаре пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Данные о его личности и состоянии уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на стройке на Пулковском шоссе нашли немецкий артиллерийский снаряд.

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